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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 16:38 BJT

〔国际油市〕年底前对OPEC日供应的需求料保持在3,000万桶--巴德里

路透迪拜9月20日电---石油输出国组织(OPEC)秘书长巴德里周二表示,在今年年底前,市场所需要的OPEC成员国供应量料持稳于每日3,000万桶.巴德里同时表达了对欧洲债务危机的担忧.

"我们担心欧盟主权债危机,我们非常担心这一问题,"巴德里在迪拜对记者称.

他补充称,目前的石油需求还没疲弱到要求减少供应的地步.(完)

--编译 于春红;审校 隋芬

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