〔瑞典经济〕政府出台47.5亿美元经济刺激计划,预测明年利率将下调

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透斯德哥尔摩9月20日电---瑞典周二宣布将在未来
两年实施总额47.5亿美元的一揽子刺激计划,以推动疲弱的经济增长,并且预计利率将在2012年底之前下调.这表明全球低迷的经济前景对瑞典的不利影响在增大.
瑞典政府周二表示,将通过减税并将在2012年扩大支出150亿克朗(22亿美元),第二年再扩大支出173亿克朗.
在公布了一揽子促进就业和减税措施之後,瑞典政府也表示,尽管有必要刺激经济增长以抵消全球环境恶化的影响,但也需要保持强劲的公共财政.
瑞典政府表示,将在未来两年支出323亿克朗改善长期就业、经济增长前景和提高福利.
政府对经济的预测大体与8月持平,当时曾把2012年经济增长预测自3.8%下修至1.3%,并且表示即使大幅下修,实际增幅仍可能较预测低得多.
政府预测明年利率不仅不会上升,反而很可能下降,指标回购利率可能维持在2.0%直至年底,并可能在2012年底之前降至1.50%.(完)
--编译 李春喜;审校 孙茉莉
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类