〔瑞典经济〕政府出台47.5亿美元经济刺激计划,预测明年利率将下调

路透斯德哥尔摩9月20日电---瑞典周二宣布将在未来

两年实施总额47.5亿美元的一揽子刺激计划,以推动疲弱的经济增长,并且预计利率将在2012年底之前下调.这表明全球低迷的经济前景对瑞典的不利影响在增大.

瑞典政府周二表示,将通过减税并将在2012年扩大支出150亿克朗(22亿美元),第二年再扩大支出173亿克朗.

在公布了一揽子促进就业和减税措施之後,瑞典政府也表示,尽管有必要刺激经济增长以抵消全球环境恶化的影响,但也需要保持强劲的公共财政.

瑞典政府表示,将在未来两年支出323亿克朗改善长期就业、经济增长前景和提高福利.

政府对经济的预测大体与8月持平,当时曾把2012年经济增长预测自3.8%下修至1.3%,并且表示即使大幅下修,实际增幅仍可能较预测低得多.

政府预测明年利率不仅不会上升,反而很可能下降,指标回购利率可能维持在2.0%直至年底,并可能在2012年底之前降至1.50%.(完)