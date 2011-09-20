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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 15:59 BJT

〔韩国汇市〕外资出逃令韩元跌触及九个月低位,发现当局干预动作

路透首尔9月20日电---韩元兑美元KRW=周二跌至九个月低位,外资持续卖超韩国公债期货,令有关外资从新兴市场中出逃的忧虑升温.

交易员表示,发现当局在午盘中抛售美元,在接近收盘时阻止了韩元的跌势.此前韩元一度大跌至1,156.5,为去年12月末来最低.

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