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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 16:14 BJT

〔外汇期权〕美元/日圆期权波动率上升,因现汇走软--IFR

IFR伦敦9月20日电---美元/日圆期权波动率周二上升,因隐含波动率全线受到需求追捧,以及现汇趋疲.

一月期美元/日圆价平期权波动率报11.25%,较周五所及回调低位升1.1个百分点(上周起曾升至11.85%).较长期限和一年期美元/日圆价平期权波动率今天报12.65%-12.7%,高于周一的12.5%和上周五的12.35%.

美元/日圆期权风险逆转指标(RR)显示日圆买权偏好程度略微上升,一月期/delta值为0.25的美元/日圆RR今天亚洲时段报0.75%,青睐日圆买权.(完)

--编译 肖群英;审校 程琳

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