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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 16:09 BJT

〔日本债市〕日债受避险买盘提振收高,此前意大利评级下调

* 在美联储会议前市场交投活动淡静

* 日债期货成交量为一个月来最低

* 日本保险商8月日债买盘创最高纪录水平

路透东京9月20日电---日本政府公债价格周二上涨,此前标准普尔调低意大利债信评级,令欧洲危机的担忧加深,但在美联储会议前,市场交投淡静.

在9月30日半财年结账期即将来临之际,市场人士也不愿在本周大举调仓,日本债市周一和周五因公共假日休市,只有三天交易.

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