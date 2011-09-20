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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 16:20 BJT

〔欧洲汇市〕欧元兑美元逆转跌势翻升,受轧空及欧洲股债市拉抬

路透伦敦9月20日电---欧元兑美元周二扳回跌幅逆转翻扬,因受轧空买盘、欧洲股市上涨及二线欧元国家公债与德国公债利差缩窄等因素之助.

欧元/美元EUR=在交易平台EBS触及盘中高位1.36990美元.交易商称,中东主权基金从1.3610附近开始买进.(完)

--编译 蔡美珍;审校 王丽鑫

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