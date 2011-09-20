版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 16:23 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶跌至一个月低位,受欧洲疑虑打击

路透曼谷9月20日电---东京工业品交易所(TOCOM)指标期胶周二跌至一个月低位,交易商称,主因希腊疑虑和标准普尔调低意大利债信评级,鼓励市场人士大量抛售以规避风险.

分析师称,此次调降评级预示全球经济前景不佳,需要作出迅速反应.该消息盖过此前的媒体报导称,希腊正急于避免在数周内用完现金,已接近达成继续获得援助资金的协议,以及巴西愿意通过国际货币基金组织(IMF)挹注100亿美元以援助欧洲.[ID:nCN1975091]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐