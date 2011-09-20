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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 16:21 BJT

〔新兴汇市〕中长期投资大户持续减持新兴市场货币,韩元创九个月新低

路透新加坡9月20日电---韩元周二触及九个月低位,因中长期投资大户基金继续减持亚洲新兴市场货币,打压亚洲货币跌破重要技术支撑位,暗示可能进一步下跌.

韩国、印尼和菲律宾的外汇当局持续购买本币以抑制跌势.不过在标准普尔调降意大利评级,令欧元区债务危机相关担忧加剧之际,投资者把这些干预视为高位抛售良机.

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