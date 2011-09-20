〔基金观点〕Dexia新兴市场债券基金看空澳元和南非兰特,青睐亚洲货币

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透伦敦9月20日电---Dexia新兴市场债券基金目前押注南非兰特和澳元走软,并预计在商品相关货币易受累于全球经济放缓之际,亚洲货币更具韧性.
管理1亿欧元(1.38亿美元)新兴市场债券基金的George Farre指出,南非的基本面不佳,该国消费者信心和经济增长非常低迷,因而认为兰特汇率过高.
澳元兑美元已从去年夏季的逾0.80美元升至目前的近1.04,对此Farre警告称,澳元看来容易受到全球经济急剧趋疲的影响.
不过,他依然持有亚洲货币的多头仓位,如人民币,坡元和韩元.
他并称,尽管一些亚洲国家已暂停升息步伐,但由于美国和欧洲将采取措施协助刺激全球经济增长,亚洲国家不大可能降息.
"我认为亚洲(货币)基本免受金融动荡的冲击.我相信,亚洲货币不会出现2008年那样的崩溃情况,"他提到."亚洲国家没有必要降息.亚洲拥有强健的经济成长,外汇储备和收支状况."(完)
--编译 肖群英;审校 丁琦
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类