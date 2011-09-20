〔基金观点〕Dexia新兴市场债券基金看空澳元和南非兰特,青睐亚洲货币

路透伦敦9月20日电---Dexia新兴市场债券基金目前押注南非兰特和澳元走软,并预计在商品相关货币易受累于全球经济放缓之际,亚洲货币更具韧性.

管理1亿欧元(1.38亿美元)新兴市场债券基金的George Farre指出,南非的基本面不佳,该国消费者信心和经济增长非常低迷,因而认为兰特汇率过高.

澳元兑美元已从去年夏季的逾0.80美元升至目前的近1.04,对此Farre警告称,澳元看来容易受到全球经济急剧趋疲的影响.

不过,他依然持有亚洲货币的多头仓位,如人民币,坡元和韩元.

他并称,尽管一些亚洲国家已暂停升息步伐,但由于美国和欧洲将采取措施协助刺激全球经济增长,亚洲国家不大可能降息.

"我认为亚洲(货币)基本免受金融动荡的冲击.我相信,亚洲货币不会出现2008年那样的崩溃情况,"他提到."亚洲国家没有必要降息.亚洲拥有强健的经济成长,外汇储备和收支状况."(完)