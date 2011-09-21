美驻华大使骆家辉敦促中国降低贸易壁垒

国际油市：亚洲石脑油裂解价差跌至两日低点，但需求仍持坚
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月20日电---美国驻华大使骆家辉周二称，中国要实现自身发展目标，就必须降低对外国企业所设壁垒。其表态凸显外国投资方对中国经济改革步伐感到失望。
骆家辉矛头指向中国对金融服务业以及外商投资的限制，呼吁中国政府停止“广泛的政府干预”。
骆家辉在对中国美国商会和美中贸易全国委员会成员讲话时称，这些政策最终会起到反作用，阻碍中国获得资本、技术和管理经验等。
他指出，中国过去30年经济增长模式不适用于未来30年，过去模式以低成本出口和投资于资源密集型制造业为基础。
这是骆家辉出任美国驻华大使以来第二次公开场合讲话。
中国已承诺将调整自主创新政策，但许多外国公司称仍面临歧视性做法和规定，尤其是在地方层面。
骆家辉此次发言在9月表态基础上深入，他当时讲话为中美关系奠定合作基调，但呼吁中国减少贸易和投资壁垒。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
韩国丽川石脑油裂解中心(YNCC)及KPIC分别买进3月下半月于丽水及 蔚山交付的石脑油，到岸价格(C&F)分别较日本报价每吨升水8.50及10.25美元。
路透伦敦2月7日 - 关于首宗针对操纵欧元银行间拆放款利率(Euribor)提出诉讼的案件中，六名交易员周二对于相关指控并不认罪。Euribor的地位相当于欧洲的伦敦银行间拆放款利率(Libor)。
“若升破该阻力位，可望上看3,169马币。即使棕榈油一度升穿3,089马币，但需稳站该水准上方，才可能确认有效突破，”他表示。