美驻华大使骆家辉敦促中国降低贸易壁垒

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月20日电---美国驻华大使骆家辉周二称，中国要实现自身发展目标，就必须降低对外国企业所设壁垒。其表态凸显外国投资方对中国经济改革步伐感到失望。

骆家辉矛头指向中国对金融服务业以及外商投资的限制，呼吁中国政府停止“广泛的政府干预”。

骆家辉在对中国美国商会和美中贸易全国委员会成员讲话时称，这些政策最终会起到反作用，阻碍中国获得资本、技术和管理经验等。

他指出，中国过去30年经济增长模式不适用于未来30年，过去模式以低成本出口和投资于资源密集型制造业为基础。

这是骆家辉出任美国驻华大使以来第二次公开场合讲话。

中国已承诺将调整自主创新政策，但许多外国公司称仍面临歧视性做法和规定，尤其是在地方层面。

骆家辉此次发言在9月表态基础上深入，他当时讲话为中美关系奠定合作基调，但呼吁中国减少贸易和投资壁垒。（完）