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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 16:40 BJT

《中国上海证交所A+B股股价对比表》--9月20日

路透北京9月20日电---以下为中国上海A+B股周二收市价及比价:

(本地时间16:35时,1美元=6.3838人民币CNY=CFXS)

公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价

(人民币) (美元) (经汇率调整)

------------------------------------------------------------------

广电电子(600602.SS)(900901.SS) 5.55 0.444 1.96

ST二纺 (600604.SS)(900902.SS) 7.09 0.394 2.82

大众交通(600611.SS)(900903.SS) 5.84 0.510 1.79

永生投资(600613.SS)(900904.SS) 13.46 0.845 2.50

老凤祥 (600612.SS)(900905.SS) 30.74 2.552 1.89

SST中纺 (600610.SS)(900906.SS) 19.60 0.599 5.13

鼎立股份(600614.SS)(900907.SS) 11.77 0.628 2.94

氯堿化工(600618.SS)(900908.SS) 13.15 0.579 3.56

双钱股份(600623.SS)(900909.SS) 12.38 0.638 3.04

海立股份(600619.SS)(900910.SS) 9.62 0.604 2.49

浦东金桥(600639.SS)(900911.SS) 8.60 0.782 1.72

外高桥 (600648.SS)(900912.SS) 11.76 0.742 2.48

*ST联华 (600617.SS)(900913.SS) 12.20 0.685 2.79

锦江投资(600650.SS)(900914.SS) 8.80 0.794 1.74

中路股份(600818.SS)(900915.SS) 12.18 0.699 2.73

金山开发(600679.SS)(900916.SS) 8.90 0.487 2.86

海欣股份(600851.SS)(900917.SS) 8.23 0.498 2.59

耀皮玻璃(600819.SS)(900918.SS) 11.49 0.678 2.65

大江股份(600695.SS)(900919.SS) 6.76 0.392 2.70

上柴股份(600841.SS)(900920.SS) 16.28 0.903 2.82

丹化科技(600844.SS)(900921.SS) 20.49 1.034 3.10

上海三毛(600689.SS)(900922.SS) 10.10 0.673 2.35

友谊股份(600827.SS)(900923.SS) 16.37 1.596 1.61

上工申贝(600843.SS)(900924.SS) 9.66 0.496 3.05

上海机电(600835.SS)(900925.SS) 11.56 1.098 1.65

宝信软件(600845.SS)(900926.SS) 14.50 1.155 1.97

上海物贸(600822.SS)(900927.SS) 7.97 0.653 1.91

自仪股份(600848.SS)(900928.SS) 9.83 0.593 2.60

上海普天(600680.SS)(900930.SS) 9.65 0.558 2.71

陆家嘴 (600663.SS)(900932.SS) 11.77 1.086 1.70

华新水泥(600801.SS)(900933.SS) 17.32 1.879 1.44

锦江股份(600754.SS)(900934.SS) 18.85 1.362 2.17

鄂尔多斯(600295.SS)(900936.SS) 16.05 1.383 1.82

华电能源(600726.SS)(900937.SS) 2.95 0.315 1.47

SST天海 (600751.SS)(900938.SS) 10.75 0.417 4.04

*ST华源 (600094.SS)(900940.SS) 4.37 0.235 2.91

东方通信(600776.SS)(900941.SS) 5.72 0.445 2.01

黄山旅游(600054.SS)(900942.SS) 17.65 1.398 1.98

开开实业(600272.SS)(900943.SS) 9.53 0.633 2.36

海南航空(600221.SS)(900945.SS) 6.05 0.799 1.19

ST轻骑 (600698.SS)(900946.SS) 5.12 0.388 2.07

振华重工(600320.SS)(900947.SS) 5.40 0.456 1.86

锦州港 (600190.SS)(900952.SS) 3.83 0.484 1.24

九龙山 (600555.SS)(900955.SS) 4.10 0.406 1.58

凌云股份(600480.SS)(900957.SS) 11.90 0.468 3.98

附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算 (完)

--发稿 李然; 审校 丁淑琴

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