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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 16:54 BJT

《外汇动态》欧元兑美元隐含波动率微升,静候美联储会议

0833GMT---欧元兑美元隐含波动率周二微升,其现汇此前在亚洲时段再度下挫,受累于标准普尔调低意大利债信评级,以及有报导称中国几家银行暂停与欧洲一些银行的外汇互换交易.

一个月期欧元/美元期权波动率最新报16%左右,高于周一的15.75%.

美国联邦储备理事会(美联储,FED)为期两天的会议今天开幕,料将促使较短期欧元/美元期权波动率受到踊跃买盘追捧.

欧元/美元期权风险逆转指标(RR)维持强势,青睐欧元卖权,一月期欧元/美元RREUR1MRR=ICAP约为3.05%,略高于周一的3.0%.(完)

--编译 肖群英;审校 于春红

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