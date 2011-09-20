〔中国债市〕现券市场延续平稳清淡市况,高评级短融收益率略有下行

路透上海9月20日电---中国银行间债市周二延续清淡表现,高评级的短期融资券(CP)收益率略有下行,其它品种则都变化不大.由于市场仍然存在对资金面的紧缩预期,买气较弱.

交易员表示,季末市场流动性将面对银行存贷比考核、准备金新政後分批缴款和大盘新股发行等多重因素影响,但考虑到投资者对此早有预期,料不会对现券市场造成过大影响,债市近期维持盘整走势.

华中一券商交易员称,"资金面还算宽松,高评级的CP收益率下了有3、4个点(bp),毕竟看到这个收益率还是有些吸引力的."不过受个券评级下调拖累,各评级短融间的利差已经拉的很大,比如AA-评级的短融,虽然收益率很高,但也几乎是无人问津.

他还表示,对季末的流动性收紧预期会提前到现阶段反应,根据经验,真正到了月底,资金面状况很可能没有市场现在预计的那麽差,但由于收益率曲线过于平坦的关系,中长端目前没有下行的空间,只能维持盘整走势.

有望成为今年最大A股首次公开发行(IPO)的中国水利水电已启动A股发行程序,下周二(27日)为其网上申购日.是次拟发行不超过35亿A股,计划使用募集资金合计173.17亿元人民币.[ID:nCN1972555]

中国银行间市场质押式回购加权平均利率周二继续大涨.季末银行贷存比(贷款/存款)考核、国庆长假现金备付等因素继续冲击着市场资金面,令资金利率涨势不改,三个月国库现金定存利率亦攀高.[CN/CN]

中诚信国际最新评级报告称,决定将晶科能源有限公司(JKS.N)的AA-主体信用等级以及今年发行的三期短期融资券的A-1债项信用等级列入可能降级的观察名单.加上之前山东海龙(000677.SZ)主体评级被调降的事件影响,投资者对低评级个券信用风险仍保持高度警惕.[COR/CN]

剩馀期限0.18年的固息国债040010券CN040010=CFXS成交居首,收报100.2387元,对应收益率3.3767%,成交102.41亿元.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 3.8028 3.9929

上日 3.4732 3.5726

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.9712/3.8942

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 3.8786/3.8266

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 4.4793/4.4053(完)

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