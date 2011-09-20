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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:03 BJT

〔新债招标〕延长石油集团30亿元一年期短融,票面利率6.18%--路透数据

路透上海9月20日电---路透数据NEWISSUEC显示,中国第四大石油公司--陜西延长石油(集团)有限责任公司

周二(20日)簿记建档发行30亿元人民币一年期短期融资券,最终确定票面利率为6.18%.

具体条款如下:

发行人 注册金额 拟发规模 期限 票面利率 承销商 主体评级 起息日 上市日

(亿元) (亿元) (月) (缴款日)

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延长石油集团 60 30 12 6.18% 兴业银行 AAA 9/21 9/23

=============================================================================================(完)

--发稿 曲伟治; 审校 林高丽

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