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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:59 BJT

〔路透基点〕江苏腾晖电力科技签署14亿元人民币八年期贷款--RLPC

路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士报导称,江苏腾晖电力科技有限公司于8月19日签署14亿元人民币八年期贷款案.

中国农业银行苏州分行为委托主办行.中国建设银行苏州分行、中国进出口银行江苏省分行和中国银行苏州分行担任共同主办行,常熟农村商业银行为参贷行.

中国农业银行承贷5亿元人民币,中国建设银行承贷3.5亿元,中国进出口银行承贷2.5亿,中国银行承贷2亿,剩馀的1亿元人民币由常熟农村商业银行承贷.

消息人士称,该项联贷案的价码为中国人民银行基准贷款利率的100%.

所筹资金将用于该公司太阳能组件的生产.

常熟市长惠建林在贷款签约仪式上表示,常熟市已将太阳能产业纳入发展规划,希望各家银行支持该产业的发展.(完)

--编译 王洋;审校 沈以文

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