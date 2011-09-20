〔路透基点〕江苏腾晖电力科技签署14亿元人民币八年期贷款--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士报导称,江苏腾晖电力科技有限公司于8月19日签署14亿元人民币八年期贷款案.
中国农业银行苏州分行为委托主办行.中国建设银行苏州分行、中国进出口银行江苏省分行和中国银行苏州分行担任共同主办行,常熟农村商业银行为参贷行.
中国农业银行承贷5亿元人民币,中国建设银行承贷3.5亿元,中国进出口银行承贷2.5亿,中国银行承贷2亿,剩馀的1亿元人民币由常熟农村商业银行承贷.
消息人士称,该项联贷案的价码为中国人民银行基准贷款利率的100%.
所筹资金将用于该公司太阳能组件的生产.
常熟市长惠建林在贷款签约仪式上表示,常熟市已将太阳能产业纳入发展规划,希望各家银行支持该产业的发展.(完)
--编译 王洋;审校 沈以文
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。