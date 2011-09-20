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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 17:22 BJT

〔欧元债市〕盘中见到欧洲央行购买意大利政府公债--交易商

路透米兰9月20日电---交易商指出,欧洲央行在市场上买进意大利公债,但买进手笔不大,而且以五年至10年期债券为主.

10年期意大利公债较德国公债收益率(殖利率)利差稍早朝400个基点走阔,此前标准普尔宣布调降意大利评等一个级距.

根据Tradeweb数据,0910GMT,意大利公债/德债利差IT10DE10=TWEB报391个基点,周一尾盘约380个基点.(完)

--编译 蔡美珍;审校 吴云凌

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