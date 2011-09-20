版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 17:33 BJT

《外汇动态》欧元兑美元略升,此前德国公布9月ZEW景气判断指数

0914GMT---欧元稍稍上涨,稍早德国公布9月ZEW景气判断指数为负43.3,不及8月的负37.6,但好于预期的负45.该指数创下2008年12月以来的最低.

9月ZEW现况指数为43.6,也超过预估的40.0,不过仍然弱于前一个月的53.5.

欧元兑美元从数据公布前的约1.3659升至1.3674.(完)

--编译 王洋;审校 于春红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]

现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐