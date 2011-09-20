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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:43 BJT

〔路透基点〕安徽熔安重工机械筹组9亿元人民币贷款--RLPC

路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导称,安徽熔安重工机械有限公司正在市场上筹借9亿元人民币的八年期贷款.

中国中信银行为委托主办行与代理行.

贷款利率为中国人民银行基准贷款利率的100%,可动用时期为12个月.

贷款有三年的宽限期,分五年每年非等额还款:第一年偿还1亿元人民币,馀下四年每年还2亿元人民币.

消息人士说,贷款的规模与条款都存在调整可能.

款项将用于购买液压机与旋转钻探设备.

贷款由项目提供担保.在香港上市的母公司--中国熔盛重工集团控股有限公司为担保人.

熔盛重工8月底刚完成一笔2.20亿美元的三年期境外贷款,总共九家银行参贷.(完)

--编译 隋芬;审校 孙茉莉

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