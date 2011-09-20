〔路透基点〕安徽熔安重工机械筹组9亿元人民币贷款--RLPC

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点援引银行业人士消息报导称,安徽熔安重工机械有限公司正在市场上筹借9亿元人民币的八年期贷款.
中国中信银行为委托主办行与代理行.
贷款利率为中国人民银行基准贷款利率的100%,可动用时期为12个月.
贷款有三年的宽限期,分五年每年非等额还款:第一年偿还1亿元人民币,馀下四年每年还2亿元人民币.
消息人士说,贷款的规模与条款都存在调整可能.
款项将用于购买液压机与旋转钻探设备.
贷款由项目提供担保.在香港上市的母公司--中国熔盛重工集团控股有限公司为担保人.
熔盛重工8月底刚完成一笔2.20亿美元的三年期境外贷款,总共九家银行参贷.(完)
--编译 隋芬;审校 孙茉莉
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路透纽约1月20日 - 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路 透计算，最近一周投机客连续第四周减持美元多仓，美元净多仓降至10月 末以来最低。 截至1月31日当周，美元净多仓降至184.7亿美元，前周为200.4亿美 元。 今年美元下跌，受特朗普政府弱势美元言论打压，创下30年来最差1 月表现。本周也不例外，美元继续下滑，创逾六个月最大周线百分比跌幅 。 周五公布的美国1月非农就业报告显示薪资增长小于预期，也削弱美 元的前景。该数据显示就业市场仍有闲置，可令通胀受控，这可能放缓美 国联邦储备理事会(美联储/FED)今年升息的速度。 “美元可能进一步受压，今年年初以来一直如此，因美联储加速收紧 政策的希望暂时减弱，”Forex.com研究主管James Chen称。 CFTC数据还显示，日圆净空仓降至58,331口，为12月初以来最低。 日圆走势主要受日本央行行动影响，尤其是周五。日本央行周五宣布 计划无限定规模购买5-10年期日本公债，日本央行总裁黑田东彦称为了“ 尽
路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。