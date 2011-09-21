标普下调意评等,中国称对欧元区仍有信心

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月20日电---中国周二再次重申对欧元和欧洲经济有信心。此前，评级机构标准普尔调降了意大利的主权信用评级。

中国外交部发言人洪磊在例行记者招待会上表示，中国将继续把欧洲作为主要投资市场之一。

洪磊表示：“中方对欧洲经济和欧元区始终抱有信心，支持欧元区、欧盟国家和国际货币基金组织采取的一系列应对措施。”

“我们相信欧洲有能力、有智慧克服当前困难，走出危机，也希望欧方确保中方对欧投资的安全。”

自欧元区债务危机去年首次震动市场以来，中国曾不断表示，中国依然对欧元区有信心，并承诺购买某些受困成员国发行的债券。

中国希望欧债危机能顺利解决的意图很明显。中国2.85万亿美元的外汇储备中，约25%是欧元计价资产。（完）