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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:42 BJT

《中国金融债发行日程表》--9月20日(更新版)

(更新农发行2011年第16期金融债实际发行量)

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN])

以下为中国即将或正在发行的金融债:

发债主体 规模 期限 票面利率 债券类型 发行时间

(亿元人民币)

===================================================================

*国开行 至多200 7 周四招标 固息金融债 9/23-10/11

农发行 *200 3 4.58% 固息金融债 9/21-9/27

国开行 300 5 4.68% 固息金融债 9/17-9/26

国开行 180 10 4.87% 固息金融债 9/9-9/20

农发行 -- -- -- 金融债 10/11

农发行 -- -- -- 金融债 11/10

瑞穗银行 10 2年 -- 浮息金融债 --

(中国) (一年定存基准)

深发展 不超过100 5-15年 -- 次级债 --

(000001.SZ) 至多100 1-10年 -- 金融债 --

浦发银行 至多500 5年以上 -- 次级债 --

(600000.SS) 不超300 3/5年 -- 金融债 2011年底前

兴业银行 至多500 不超10年 -- 金融债 --

注: *表示新增.(完)

--整理 曲伟治; 审校 周晓峰

发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN]

《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》

《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》

《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》

《中国信用债发行日程一览表》

已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT]

《中国2011年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》

《中国2011年已发行金融债一览表》

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