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产业 | 2011年 9月 20日 星期二 18:00 BJT

〔标题新闻〕全球货运市场疲势将持续至2013年,因船只运能过剩--Braemar高管

注:Braemar为航运经纪咨询公司Braemar Seascope

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KK0XZ]

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