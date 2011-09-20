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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 17:55 BJT

〔中港股市〕恒指沪指双双微幅收涨,电信类股领跑大盘

路透香港9月20日电---香港股市周二收高,但成交量依旧低迷,防御股涨幅居前且跑赢大盘.

港股早盘曾下跌近1%,终场收于平盘上方.恒生指数今年以来跌幅近18%.

中国内地电信类股收涨,中国移动(0941.HK)和中国联通(0762.HK)涨幅居前,因公布的8月用户数据利好.

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