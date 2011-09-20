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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 18:24 BJT

〔欧洲股市〕泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数扩大涨幅至1.6%

路透伦敦9月20日电---泛欧绩优股指标FTSEurofirst 300指数.FTEU3周二扩大涨幅,0958GMT,上涨1.5%至930.21点.(完)

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