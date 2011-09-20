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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 18:44 BJT

〔路透基点〕台湾福聚能100亿台币五年期再融资案已入市--RLPC

路透香港9月20日电---汤森路透旗下基点引述消息人士称,台湾福聚能4975.TWO100亿台币五年期再融资案已入市招贷.

牵头行及簿记管理人为台北富邦商业银行、台湾银行与兆丰国际商业银行.

该笔贷款以厂房与机械作为担保品,贷款利率为较次级市场商业本票利率加码58个基点,税前利率底部设在1.5%.

承贷行有三种加入方式:

承贷10亿台币或以上的银行,获得20个基点的承诺费,其综合收益为64.7个基点,并获得牵头行头衔.

承贷6-9.9亿台币的银行获得12.5个基点的承诺费,综合收益为62.2个基点,并获得共同主办行头衔.

承贷3-5.99亿台币的银行获得5个基点的承诺费,综合收益为59.7个基点,获得经理行头衔.

回覆截止日期订在10月初.(完)

--编译 沈以文;审校 王洋

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