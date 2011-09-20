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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 19:13 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货上升,受马币疲软提振

路透吉隆坡9月20日电---马来西亚棕榈油期货周二收升,因马币(林吉特)MYR=汇价走软使得棕榈油加工变得便宜,而目前恰逢在印度节日和中国全国性假日前出口有望再度上升之际.

投资者也在逢低买入,上日大宗商品价格下挫,因担忧欧债危机提振美元等避险资产.

"市场走高的唯一原因是马币季度疲软,使得棕榈油的相对价值显得便宜,"吉隆坡一位交易员指出.

"但在另一方面,美元走强总是让美国市场交易的商品承压..."他并称.

美元升值使得以美元计价的植物油船货对海外买家而言更为昂贵.下月稍晚印度迎来排灯节,10月初是中国的黄金周,订单有望增多.

指标12月毛棕榈油期货FCPOc3收高0.9%,报每吨3,067马币(985.48美元).

总体成交淡静,交投量为16,863口,低于通常的25,000口.

路透分析师王涛预测,棕榈油价格将保持中性,在每吨3,000-3,083马币的区间内整理.

今年以来,棕榈油累计下挫约20%,受库存高企和需求减缓拖累.(完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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