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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 19:02 BJT

〔东南亚股市〕多数下跌,因意大利债信评级遭调降且担心希腊债务违约

路透9月19日电---东南亚股市周二大多回落,受全球资本流出打压,此前评级机构标准普尔调降意大利债信评级,以及对希腊债务违约的忧虑,使亚洲新兴市场的情绪紧张起来.

印尼市场资本流出达8,890万美元,泰国、菲律宾、马来西亚市场资本流出规模分别为6,160万美元、1,170万美元和2,810万美元.

标准普尔将意大利的未请求评等调降一个级距至A/A-1,且维持展望为负面.此举令人惊讶,有可能加剧对欧元区债务危机蔓延的担忧,且希腊主权债务危机仍未获解决.[ID:nCN1975091]

"这一举动令欧元区延烧一年的主权债危机进一步承压,"Bapindo Bumi Sekuritas驻雅加达分析师Yasmin Soulisa表示.

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