版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 19:11 BJT

〔标题新闻〕瑞银最大股东GIC敦促瑞银采取"有力"行动,以恢复因违规交易而失去的信心

GIC:新加坡政府投资公司

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nWNAS3946]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐