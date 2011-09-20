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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 21:35 BJT

〔国际油市〕亚洲石脑油裂解价差触及三周高位,因供应持续吃紧

路透新加坡9月20日电---亚洲石脑油价格周二跌至一周低位,但裂解价差连续第三个交易日上升,徘徊在约三周高位附近,因供应吃紧状况在未来几周将难以缓解.

贸易商称,石脑油市场将维持坚挺,11月交付的船货升水很可能走高.

"印度10月出口升幅料将与9月水平相若,由于欧洲炼厂减少加工量,出现套利船货的机会不大,"一位北亚贸易商指出.

印度9月出口的石脑油不到80万吨,因国内需求旺盛和炼厂检修.

这低于印度今年1-8月份月度均值91万吨.

日本公开规格11月上半月石脑油NAF-1H-TYO价格下跌13.00美元,至每吨960.00美元.自9月13日以来最低水平为美元.

11月上半月和12月上半月互换逆价差连续第四个交易日持守在每吨6.00美元.

石脑油裂解价差NAF-SIN-CRK上升0.95美元,至每吨升水136.35美元,为8月26日触及每吨138.20美元以来高位.

汽油重整利润GL92-SIN-DIF下降0.46美元至每桶17.51美元.

汽油裂解价差GL92-SIN-CRK下跌0.04美元至每桶11.98美元.

油品 价格 上日价格 变动

2011年11月石脑油NAF-1H-TYO 959.50/960.50 973.00 -13.00

现货石脑油净回值NAF-SIN 104.24/104.34 105.73 -1.44

10月石脑油互换NAF-1M-S 948.50/950.50 964.38 -14.88

11月石脑油互换NAF-2M-S 943.38/945.38 959.50 -15.13

97号现货汽油GL97-SIN 126.00/126.10 127.37 -1.32

95号现货汽油GL95-SIN 124.15/124.25 125.52 -1.32

92号现货汽油GL92-SIN 121.75/121.85 123.70 -1.90

现货92号汽油重整利润GL92-SIN-DIF 17.46/17.56 17.97 -0.46 (完)

--编译 肖群英;审校 王洋

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