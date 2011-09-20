(修正)〔表格〕美国8月房屋开工下滑5.0%创4月以来最大降幅,年率为57.1万户

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
(更正:内文首段电头日期应为"9月"20日)
路透9月20日电---美国商务部周二公布:
* 美国8月房屋开工下滑5.0%,创下4月以来最大降幅,年率为57.1万户(预估为59万户)
* 美国8月建筑许可成长3.2%,年率为62万户(预估为59万户),创下12月以来最高
经季节调整後的房屋开工、建筑许可如下:
变动百分比(%) 8月 7月 6月 11年8月/10年8月
房屋开工 -5.0 -2.3 11.2 -5.8
建筑许可 3.2 -2.6 1.3 7.8
年率(千户) 8月 7月 6月 10年8月
房屋开工 571 601 615 606
建筑许可 620 601 617 575 (完)
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--编译 肖群英;审校 王洋
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类