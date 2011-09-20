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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 20:41 BJT

(修正)〔表格〕美国8月房屋开工下滑5.0%创4月以来最大降幅,年率为57.1万户

(更正:内文首段电头日期应为"9月"20日)

路透9月20日电---美国商务部周二公布:

* 美国8月房屋开工下滑5.0%,创下4月以来最大降幅,年率为57.1万户(预估为59万户)

* 美国8月建筑许可成长3.2%,年率为62万户(预估为59万户),创下12月以来最高

经季节调整後的房屋开工、建筑许可如下:

变动百分比(%) 8月 7月 6月 11年8月/10年8月

房屋开工　 -5.0 -2.3 11.2 -5.8

建筑许可 3.2 -2.6 1.3 7.8

年率(千户) 8月 7月 6月 10年8月

房屋开工 　 571 601 615 606

建筑许可　 620 601 617 575 (完)

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--编译 肖群英;审校 王洋

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