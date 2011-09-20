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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 22:12 BJT

〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,套利窗口开启有望支撑市场

路透新加坡9月20日电---亚洲柴油裂解价差周二触三日低位,交易商称斋月过後印尼需求放软,可能暂时令人气承压.

但他们还表示,未来基本面可能仍支撑市场.

"套利窗口依旧开放,"一名交易商表示.

一航运报告显示,在9月25日到10月初期间,至少有20万吨柴油暂定将运往西方.

交易商表示,新兴经济体整体需求仍持续增长.

10月柴油裂解价差下跌0.39美元,至每桶较迪拜原油升水16.97美元.

航煤裂解价差下跌0.06美元,至每桶18.47美元.

油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)

现货航煤/煤油 JET-SIN 123.45 123.85 123.65 125.20 -1.55 -1.24

现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.85 123.25 123.05 125.05 -2.00 -1.60

含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.50 123.90 123.70 125.80 -2.10 -1.67

含硫0.05%柴油 GO005-SIN 24.55 124.95 124.75 126.85 -2.10 -1.66

10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.65 124.60 -1.95 -1.57

11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.48 124.18 -1.70 -1.37(完)

--编译 梁睿雪;审校 李军

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