〔国际油市〕亚洲柴油裂解价差下跌,套利窗口开启有望支撑市场

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡9月20日电---亚洲柴油裂解价差周二触三日低位,交易商称斋月过後印尼需求放软,可能暂时令人气承压.
但他们还表示,未来基本面可能仍支撑市场.
"套利窗口依旧开放,"一名交易商表示.
一航运报告显示,在9月25日到10月初期间,至少有20万吨柴油暂定将运往西方.
交易商表示,新兴经济体整体需求仍持续增长.
10月柴油裂解价差下跌0.39美元,至每桶较迪拜原油升水16.97美元.
航煤裂解价差下跌0.06美元,至每桶18.47美元.
油品 买价 卖价 中值 前值 变动 变动(%)
现货航煤/煤油 JET-SIN 123.45 123.85 123.65 125.20 -1.55 -1.24
现货含硫0.5%柴油GO-SIN 122.85 123.25 123.05 125.05 -2.00 -1.60
含硫0.25%柴油 GO25-SIN 123.50 123.90 123.70 125.80 -2.10 -1.67
含硫0.05%柴油 GO005-SIN 24.55 124.95 124.75 126.85 -2.10 -1.66
10月柴油互换 GOSGSWMc1 -- -- 122.65 124.60 -1.95 -1.57
11月柴油互换 GOSGSWMc2 -- -- 122.48 124.18 -1.70 -1.37(完)
--编译 梁睿雪;审校 李军
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。