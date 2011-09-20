版本:
中国
亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 20:57 BJT

〔标题新闻〕伦敦金属交易所(LME)称仍考虑在台湾高雄设立储存和船运仓库,最早明年首季成立

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KK2KC]

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐