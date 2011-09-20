版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 21:44 BJT

〔IMF报告〕IMF预计拉美地区今年经济增速4.5%,2012年成长4.0%

路透纽约9月20日电----国际货币基金组织(IMF)周二公布,

* 预计拉美地区今年经济增速为4.5%,2012年为成长4.0%

* 将巴西2011年经济增速预估从成长4.1%下调至增长3.8%,维持2012年成长3.6%的预估不变

* 将墨西哥2011年经济增速预估从4.7%下调至3.8%,将2012年增速预估从4.0%下调至3.6%.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐