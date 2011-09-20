〔IMF报告〕IMF下调今明两年经济成长预估,并称风险明显偏于下档

* 将2011年全球经济增速预估从4.3%下调至4.0%,将2012年全球经济增速预估从4.5%下调至4.0%,称风险明显偏于下档

* 如果政策制定者不能解决经济和金融问题,欧元区和美国2012年可能陷入衰退

* 欧元区债务危机和美国过快收紧财政政策的可能性,对经济前景构成风险

* 新兴市场的前景不确定性加大,尽管经济增速或保持在相当强劲的水平上