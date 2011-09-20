〔IMF报告〕IMF下调今明两年经济成长预估,并称风险明显偏于下档

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周二宣布:
* 将2011年全球经济增速预估从4.3%下调至4.0%,将2012年全球经济增速预估从4.5%下调至4.0%,称风险明显偏于下档
* 如果政策制定者不能解决经济和金融问题,欧元区和美国2012年可能陷入衰退
* 全球经济活动走弱,信心大幅下滑且下行风险加剧
* 欧元区债务危机和美国过快收紧财政政策的可能性,对经济前景构成风险
* 新兴市场的前景不确定性加大,尽管经济增速或保持在相当强劲的水平上
* 将发达经济体今明两年经济增速预估分别下调至1.6%和1.9%
* 将发展中国家今明两年经济增速预估分别下调至6.4%和6.1%
* 若下行风险加大,欧洲央行应下调利率,美联储也应准备放松政策
* 将欧元区2011年GDP增速预估从2.0%下调至1.6%,将2012年增速预估从1.7%下调至1.1%
* 将2011年意大利经济增速预估从1%下调至0.6%,将该国2012年经济增速预估从1.3%下调至0.3%(完)
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类