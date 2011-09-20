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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 21:37 BJT

〔IMF报告〕IMF下调今明两年经济成长预估,并称风险明显偏于下档

路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周二宣布:

* 将2011年全球经济增速预估从4.3%下调至4.0%,将2012年全球经济增速预估从4.5%下调至4.0%,称风险明显偏于下档

* 如果政策制定者不能解决经济和金融问题,欧元区和美国2012年可能陷入衰退

* 全球经济活动走弱,信心大幅下滑且下行风险加剧

* 欧元区债务危机和美国过快收紧财政政策的可能性,对经济前景构成风险

* 新兴市场的前景不确定性加大,尽管经济增速或保持在相当强劲的水平上

* 将发达经济体今明两年经济增速预估分别下调至1.6%和1.9%

* 将发展中国家今明两年经济增速预估分别下调至6.4%和6.1%

* 若下行风险加大,欧洲央行应下调利率,美联储也应准备放松政策

* 将欧元区2011年GDP增速预估从2.0%下调至1.6%,将2012年增速预估从1.7%下调至1.1%

* 将2011年意大利经济增速预估从1%下调至0.6%,将该国2012年经济增速预估从1.3%下调至0.3%(完)

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