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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 22:13 BJT

〔标题新闻〕德国将在G20/IMF财长暨央行总裁会议上,强调巩固公共财政的重要性--政府官员

注:20国集团(G20)/国际货币基金组织(IMF)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL5E7KK1UV]

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