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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 21:30 BJT

〔IMF报告〕IMF将中国今明两年经济增长率预估分别下调至9.5%和9.0%

路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周二公布,

* 将中国今年经济增长率预估从9.6%下调至9.5%,将2012年经济增长率预估从9.5%下调至9.0%

* 预计中国今年消费者物价将增长5.5%,明年增长3.3%

* 将今年亚洲发展中经济体经济增长率预估从8.4%下调至8.2%,将2012年经济增长率预估从8.4%下调至8.0%

* 预计今年日本经济萎缩0.5%,6月时曾预计萎缩0.7%

* 预计2012年日本经济增长2.3%,低于6月时预估的增长2.9%.(完)

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