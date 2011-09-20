版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 22:06 BJT

〔欧洲经济〕意大利债务水平预计将在2013年开始下降--IMF

路透华盛顿9月20日电---国际货币基金组织(IMF)周二表示:

* 相比于其它发达经济体,意大利财政赤字状况要相对较好

* 意大利债务水平预计将在2013年开始下降.(完)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐