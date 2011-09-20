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市场报道 | 2011年 9月 20日 星期二 21:52 BJT

修正:〔美国股市〕开高,关注美联储会议是否会推出刺激经济政策

(修正文末的英文usn链接)

路透纽约9月20日电---美国股市周二开高,投资者静候美国联邦储备理事会(美联储,FED)政策制定小组是否会给走势踉跄的美国经济提供支持.

道琼工业指数.DJI盘初升41.93点,或0.37%,报11,442.94点;标准普尔500指数.SPX涨4.68点,或0.39%,报1,208.77点.Nasdaq指数.IXIC上扬11.19点,或0.43%,报2,624.02点.(完)

--编译 梁睿雪;审校 王洋

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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