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亚洲 | 2011年 9月 20日 星期二 22:18 BJT

〔国际油市〕亚洲燃料油市场收低,连续第二日显示出走疲迹象

路透新加坡9月20日电---亚洲燃料油市场周二下跌,12个月远期曲线微幅趋缓,连续第二个交易日显示出走疲的迹象,但即期合约贴水幅度缩窄,主要归因于在固定价格合约买兴改善之际,原油价格下跌.

规格180-cst和380-cst较新加坡现货升水在远高于每吨5.00美元的上方持稳,盘中交投热络,尤其是较近月份的合约.

"市场似乎在抵抗卖压,11月/12月合约成交量较大,"新加坡一西方交易商称.

10月裂解价差缩窄0.44美元,每桶较迪拜原油贴水5.39美元.11月裂解价差缩窄0.43美元,报每桶贴水5.50美元.

油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%

现货180CST燃料油 FO180-SIN 657.90 658.20 658.05 665.45 -7.40 -1.11

现货380CST燃料油 FO380-SIN 649.50 649.75 649.63 655.65 -6.02 -0.92

新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 656.00 658.00 657.00 662.50 -5.50 -0.83

380CST船用燃料油升水 6.50 8.25 7.38 6.85 0.52

180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.50 6.00 5.75 5.75 0.00 0.00

380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.50 6.00 5.75 5.25 0.50 9.52 (完)

--编译 于春红;审校 母红

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