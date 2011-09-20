〔国际油市〕亚洲燃料油市场收低,连续第二日显示出走疲迹象

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透新加坡9月20日电---亚洲燃料油市场周二下跌,12个月远期曲线微幅趋缓,连续第二个交易日显示出走疲的迹象,但即期合约贴水幅度缩窄,主要归因于在固定价格合约买兴改善之际,原油价格下跌.
规格180-cst和380-cst较新加坡现货升水在远高于每吨5.00美元的上方持稳,盘中交投热络,尤其是较近月份的合约.
"市场似乎在抵抗卖压,11月/12月合约成交量较大,"新加坡一西方交易商称.
10月裂解价差缩窄0.44美元,每桶较迪拜原油贴水5.39美元.11月裂解价差缩窄0.43美元,报每桶贴水5.50美元.
油品 买价 卖价 中值 上日价格 变动 变动%
现货180CST燃料油 FO180-SIN 657.90 658.20 658.05 665.45 -7.40 -1.11
现货380CST燃料油 FO380-SIN 649.50 649.75 649.63 655.65 -6.02 -0.92
新加坡船用燃料油 BK380-B-SIN 656.00 658.00 657.00 662.50 -5.50 -0.83
380CST船用燃料油升水 6.50 8.25 7.38 6.85 0.52
180CST燃料油价差 FO180-SIN-DIF 5.50 6.00 5.75 5.75 0.00 0.00
380CST燃料油价差 FO380-SIN-DIF 5.50 6.00 5.75 5.25 0.50 9.52 (完)
--编译 于春红;审校 母红
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路透东京/底特律2月4日 - 三名知情消息人士向路透表示，日本高田 已选定美国汽车零部件供应商百利得(Key Safety Systems, KSS)，成为向高田提供财务援助的最后候选投资方。KSS隶属于中国宁波均胜电子 旗下。