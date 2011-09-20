〔欧洲汇市〕英镑兑美元小幅上涨,不过可能进一步下跌

* 英镑兑美元小涨,受空头回补推动

* 周三公布的英国央行会议记录可能令英镑承压

* 英镑可能测试八个月低位1.5632美元

* 传言1.5750美元上方有卖盘

路透伦敦9月20日电---英镑兑美元周二小幅上涨,仍接近八个月低位,如果本周的英国央行会议记录表明政策制定者认为可能需要更多刺激,英镑料进一步下跌.

如果周三公布的英国央行会议记录显示,英国央行货币政策委员会(MPC)除普森以外的九名委员中有任何人投票赞成采取更多量化宽松,英镑料下跌.

英镑兑美元GBP=D4上涨0.2%报1.5725美元,接近周一触及的1月中以来最低1.5632美元,如果英国央行会议记录不利于英镑,此水平料被跌破.

交易商称,上涨料受限于1.5750附近的卖盘,执行价在1.5700美元的期权到期可能影响交易,令价格接近该水平.

"英国央行一直谈论更多量化宽松的可能性,我很惊讶英镑并未走软,"苏格兰皇家银行外汇分析师Paul Robson称.

"如果市场真的消化了英国央行会采取更多量化宽松举措的预期,英镑可能跌破1.55美元."

他还表示,即使没有其他委员投票支持量化宽松,如果会议记录暗示一些委员认为可能需要更多量化宽松,英镑仍会走低.

如果周一的低点被跌破,英镑可能跌至1.5485美元,此为2010年5月20日低点1.4230美元至2011年4月底高位1.6745美元升势的50%回撤位.

不过一些交易商表示,日图显示英镑超卖,扶助英镑因空头回补而得益.

有迹象显示瑞士投资者买入英镑,英国股市.FTSE上涨2%带来的风险偏好上升亦支撑英镑.

"英镑仍看似过于疲软,因欧元区问题才是市场关注的焦点,英国量化宽松的问题与美国相似,"Lloyds分析师在报告中写道.

欧元兑英镑EURGBP=D4小幅下跌0.1%报0.8705英镑.

"如果英国央行货币政策委员会选择采取更多量化宽松,英镑将下跌.这与美国采取第一轮量化宽松时的情况有所不同,当时投资者仍愿意持有美元以保持流动性.英镑的情况不一样,更多量化宽松将导致英镑下跌,"巴克莱资本外汇分析师Raghav Subbarao称.

"尽管美联储同样可能采取进一步行动,美元与其疲软的基本面隔离,因投资者需要流动性,暗示近期英镑可能下跌,"Rabobank资深外汇分析师Jane Foley指出.(完)

--编译 李富强;审校 母红

全球外汇动态.........[FXNEWS/CN] 英文外汇动态页面.......FXNEWS

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币...[CNY/CN]台币...[TWD/CN]