〔英国债市〕英债期货从一周高位回落,关注央行会议记录和FED政策决定

路透伦敦9月20日电---英债期货周二从一周高位回落,股市反弹令其抹去稍早因标普下调意大利评等而录得的涨幅.
12月英债期货FLGZ1结算时下跌5个跳动点,报130.35,开盘後不久触及一周高位130.97.
可比德债期货FGBLZ1结算时微升1个跳动点,尽管英国股市劲扬约2%.
欧洲央行可能购买意大利公债的迹象,以及市场越发意识到意大利评等被调降并非完全出乎预料等因素也导致英债和德债走低,摩根大通的英债策略师Francis Diamond表示.
市场关注点越来越多地转向将于周三公布的英国央行会议记录和美国联邦储备理事会(FED,美联储)的政策决定,Lloyds Corporate Markets的策略师Eric Wand称.
10年期英债收益率GB10YT=RR持稳在2.39%,表现略逊于可比德债EU10YT=RR,收益率差扩阔1个基点,至略低于60个基点.
国际货币基金组织(IMF)调降英国和其他主要经济体成长预期的消息对市场影响甚微.(完)
--编译 母红;审校 李军
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