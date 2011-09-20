版本:
中国
市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 02:45 BJT

〔纽约期市〕ICE原糖因换月交易表现不一,可可期货盘整收高

路透纽约/伦敦9月20日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周二收盘表现不一,之前投资者解除仓位进行换月交易,稍早时实货需求提供支撑.可可期货上涨.

咖啡期货亦涨跌互现.

"我不认为(期糖)将升穿30美分水平,"Newedge USA资深期糖分析师Alex Oliveira称.

10月原糖期货SBV1>下跌0.24美分,或0.7%,收报每磅27.59美分.3月合约SBH2涨0.08美分,收报每磅26.79美分.

ICE原糖期货因10月/3月合约换月交易承压并转为下跌,3月合约交投更为震荡,并转为上扬.稍早时的涨势来自于投资者买盘,消费方亦有可能进行类似活动,但随後逐渐消退.

上周五大跌後,市场仍继续盘整,价格走低刺激需求.交易商表示,不过,全球经济前景不确定性有可能限制各国糖进口商的胃纳.

"原糖市场主要受到技术面因素推动,略低于26美分的水平给3月合约构成一些支撑."Tiberius Asset Management交易部主管Jeremy Gatto称.

Liffe-12月白糖期货LSUZ1下挫10.70美元,或1.6%,收报每吨678.40美元.

周一收于近一年最低水准後,ICE可可期货CCc1反弹,不过供给充裕仍带来压力.

ICE-12月可可期货CCZ1上涨14美元,收报每吨2,730美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收高5英镑,报每吨1,805英镑.

交易商表示,(近期)两个市场均大幅下跌,过去三周来ICE可可期货跌幅超过13%,伦敦市场12月可可期货则达到近10%.市场有可能迎来一波轻微的反弹.

ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc2下跌1.85美分,收报每磅2.6020美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上扬9美元,收报每吨2,140美元.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐