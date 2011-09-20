〔纽约期市〕ICE原糖因换月交易表现不一,可可期货盘整收高

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约/伦敦9月20日电---洲际交易所(ICE)原糖期货周二收盘表现不一,之前投资者解除仓位进行换月交易,稍早时实货需求提供支撑.可可期货上涨.
咖啡期货亦涨跌互现.
"我不认为(期糖)将升穿30美分水平,"Newedge USA资深期糖分析师Alex Oliveira称.
10月原糖期货SBV1>下跌0.24美分,或0.7%,收报每磅27.59美分.3月合约SBH2涨0.08美分,收报每磅26.79美分.
ICE原糖期货因10月/3月合约换月交易承压并转为下跌,3月合约交投更为震荡,并转为上扬.稍早时的涨势来自于投资者买盘,消费方亦有可能进行类似活动,但随後逐渐消退.
上周五大跌後,市场仍继续盘整,价格走低刺激需求.交易商表示,不过,全球经济前景不确定性有可能限制各国糖进口商的胃纳.
"原糖市场主要受到技术面因素推动,略低于26美分的水平给3月合约构成一些支撑."Tiberius Asset Management交易部主管Jeremy Gatto称.
Liffe-12月白糖期货LSUZ1下挫10.70美元,或1.6%,收报每吨678.40美元.
周一收于近一年最低水准後,ICE可可期货CCc1反弹,不过供给充裕仍带来压力.
ICE-12月可可期货CCZ1上涨14美元,收报每吨2,730美元.伦敦市场12月可可期货LCCZ1收高5英镑,报每吨1,805英镑.
交易商表示,(近期)两个市场均大幅下跌,过去三周来ICE可可期货跌幅超过13%,伦敦市场12月可可期货则达到近10%.市场有可能迎来一波轻微的反弹.
ICE-12月阿拉比卡咖啡期货KCc2下跌1.85美分,收报每磅2.6020美元.11月罗布斯塔咖啡期货LRCc2上扬9美元,收报每吨2,140美元.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类