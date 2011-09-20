〔纽约期市〕ICE原糖因换月交易表现不一,可可期货盘整收高

"我不认为(期糖)将升穿30美分水平,"Newedge USA资深期糖分析师Alex Oliveira称.

10月原糖期货SBV1>下跌0.24美分,或0.7%,收报每磅27.59美分.3月合约SBH2涨0.08美分,收报每磅26.79美分.

ICE原糖期货因10月/3月合约换月交易承压并转为下跌,3月合约交投更为震荡,并转为上扬.稍早时的涨势来自于投资者买盘,消费方亦有可能进行类似活动,但随後逐渐消退.