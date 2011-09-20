〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,成交清淡

路透芝加哥9月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌,因美国玉米收割的高峰期将近.走势震荡且成交清淡.

中国国家粮油信息中心称,2015年前中国玉米供应短缺将达1,100万吨.

中国将在11月前出售约370万吨国储玉米,以压低创纪录水平的价格,并令粮食通胀降温.

美国中西部东部地区的阵雨将令早期玉米和大豆收割放缓,而西部地区的干燥天气有利于早期收割.

农业部称,上周美国玉米成熟率为46%,收割率为10%.

12月合约的主要支撑位见100日移动均线切入位6.85美元,阻力位见50日移动均线切入位7.12-14美元.9日相对强弱指标为29.

12月玉米期货CZ1跌2美分,收报6.90-1/4美元.

今日CBOT玉米期货的预估成交量为208,238口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]