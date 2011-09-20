〔芝加哥期市〕CBOT玉米期货收跌,成交清淡

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥9月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周二收跌,因美国玉米收割的高峰期将近.走势震荡且成交清淡.
中国国家粮油信息中心称,2015年前中国玉米供应短缺将达1,100万吨.
中国将在11月前出售约370万吨国储玉米,以压低创纪录水平的价格,并令粮食通胀降温.
美国中西部东部地区的阵雨将令早期玉米和大豆收割放缓,而西部地区的干燥天气有利于早期收割.
农业部称,上周美国玉米成熟率为46%,收割率为10%.
12月合约的主要支撑位见100日移动均线切入位6.85美元,阻力位见50日移动均线切入位7.12-14美元.9日相对强弱指标为29.
12月玉米期货CZ1跌2美分,收报6.90-1/4美元.
今日CBOT玉米期货的预估成交量为208,238口.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类