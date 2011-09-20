〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受技术反弹提振

周二欧洲小麦价格持平至小幅上涨,受全球金融市场反弹和技术性买盘支撑.

农业气象专家称,乾旱的美国大平原地区本周料仅有少量降雨,令市场担忧2012年硬红冬麦作物的播种.

美国农业部表示,美国冬小麦播种率为14%,上周为6%,但是低于20%的五年均值.春小麦收割率为93%,高于五年均值92%.