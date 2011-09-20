〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受技术反弹提振

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥9月20日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高,受超卖後的技术反弹提振,交投清淡.
周二欧洲小麦价格持平至小幅上涨,受全球金融市场反弹和技术性买盘支撑.
农业气象专家称,乾旱的美国大平原地区本周料仅有少量降雨,令市场担忧2012年硬红冬麦作物的播种.
美国农业部表示,美国冬小麦播种率为14%,上周为6%,但是低于20%的五年均值.春小麦收割率为93%,高于五年均值92%.
加拿大小麦研究机构预测,中国将消耗1,500-2,000万吨小麦用作饲料.
12月合约低于所有关键移动平均线,第一道主要阻力位在50日移动平均线7.37-1/2美元.九日相对强弱指标为22.
12月小麦期货WZ1收高1-3/4美分,报6.74-3/4元.
今日CBOT小麦预估成交44,984口.(完)
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--编译 李富强;审校 母红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
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以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类