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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 06:33 BJT

〔芝加哥期市〕CBOT小麦期货收高,受技术反弹提振

路透芝加哥9月20日电---美国芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周二收高,受超卖後的技术反弹提振,交投清淡.

周二欧洲小麦价格持平至小幅上涨,受全球金融市场反弹和技术性买盘支撑.

农业气象专家称,乾旱的美国大平原地区本周料仅有少量降雨,令市场担忧2012年硬红冬麦作物的播种.

美国农业部表示,美国冬小麦播种率为14%,上周为6%,但是低于20%的五年均值.春小麦收割率为93%,高于五年均值92%.

加拿大小麦研究机构预测,中国将消耗1,500-2,000万吨小麦用作饲料.

12月合约低于所有关键移动平均线,第一道主要阻力位在50日移动平均线7.37-1/2美元.九日相对强弱指标为22.

12月小麦期货WZ1收高1-3/4美分,报6.74-3/4元.

今日CBOT小麦预估成交44,984口.(完)

欲浏览谷物市场详情,请点选[GRA-DRV-CMN]

--编译 李富强;审校 母红

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