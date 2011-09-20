〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,结束六日连跌

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透芝加哥9月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二因空头回补反弹收涨,交易商称,市场在六日连跌後呈现技术性超卖,且美国作物生长报告也提供支撑.
原油价格强势和美元走软也提供支撑.
但大豆期货脱离日高,受累于玉米价格回落,以及美国玉米和大豆收割期将至.
大豆期货成交清淡,成交量较30日均值低约18%.豆粕和豆油成交量与30日均值基本一致.
美国农业部证实,向中国销售12万吨2011/12年付运的大豆.
农业部称,上周美国大豆优良率为53%,低于前一周的56%.落叶率为33%,五年均值为47%.
豆粕期货收涨,受助于技术性买盘.
一家韩国饲料生产商寻求购买多至12.5万吨玉米,5.5万吨饲料用小麦和5.5万吨豆粕.
CBOT-11月大豆SX1收高2美分,报每蒲式耳13.38美元.9月豆油合约BOc1跌0.22美分,收报每磅55.31美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收高1.4美元,报每短吨345.8美元.
预估CBOT大豆成交量为143,891口,豆油成交87,718口,豆粕成交72,512口.
以下为CBOT农产品期货在1905GMT的价格:
价格 日内 日内 年初迄今
变动 涨跌 涨跌
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CBOT玉米Cc1 690.25 -2.00 -0.3% 9.7%
CBOT大豆Sc1 1338.00 2.00 0.2% -4.0%
CBOT豆粕SMc1 345.80 1.40 0.4% -6.6%
CBOT豆油BOc1 55.31 -0.22 -0.4% -4.2%
CBOT小麦Wc1 674.75 1.75 0.3% -15.0%
CBOT稻米RRc1 1719.50 -19.50 -1.1% 22.9%
EU小麦BL2X1 195.75 0.25 0.1% -22.5%
NYMEX原油期货CLc1 86.76 1.19 1.4% -5.1%
道琼工业指数.DJI 11,479 78 0.7% -0.8%
现货金XAU= 1801.09 22.36 1.3% 26.9%
欧元/美元EUR= 1.3676 0.0003 0.0% 2.5%
美元指数.DXY 77.0820 -0.0640 -0.1% -2.5%
波罗的海
乾散货指数.BADI 1795 31 1.8% 1.2%
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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)
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--编译 母红;审校 李军
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类