〔芝加哥期市〕CBOT大豆期货收涨,结束六日连跌

路透芝加哥9月20日电---芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二因空头回补反弹收涨,交易商称,市场在六日连跌後呈现技术性超卖,且美国作物生长报告也提供支撑.

原油价格强势和美元走软也提供支撑.

但大豆期货脱离日高,受累于玉米价格回落,以及美国玉米和大豆收割期将至.

大豆期货成交清淡,成交量较30日均值低约18%.豆粕和豆油成交量与30日均值基本一致.

美国农业部证实,向中国销售12万吨2011/12年付运的大豆.

农业部称,上周美国大豆优良率为53%,低于前一周的56%.落叶率为33%,五年均值为47%.

豆粕期货收涨,受助于技术性买盘.

一家韩国饲料生产商寻求购买多至12.5万吨玉米,5.5万吨饲料用小麦和5.5万吨豆粕.

CBOT-11月大豆SX1收高2美分,报每蒲式耳13.38美元.9月豆油合约BOc1跌0.22美分,收报每磅55.31美分.CBOT-9月豆粕合约SMc1收高1.4美元,报每短吨345.8美元.

预估CBOT大豆成交量为143,891口,豆油成交87,718口,豆粕成交72,512口.

以下为CBOT农产品期货在1905GMT的价格:

价格 日内 日内 年初迄今

变动 涨跌 涨跌

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CBOT玉米Cc1 690.25 -2.00 -0.3% 9.7%

CBOT大豆Sc1 1338.00 2.00 0.2% -4.0%

CBOT豆粕SMc1 345.80 1.40 0.4% -6.6%

CBOT豆油BOc1 55.31 -0.22 -0.4% -4.2%

CBOT小麦Wc1 674.75 1.75 0.3% -15.0%

CBOT稻米RRc1 1719.50 -19.50 -1.1% 22.9%

EU小麦BL2X1 195.75 0.25 0.1% -22.5%

NYMEX原油期货CLc1 86.76 1.19 1.4% -5.1%

道琼工业指数.DJI 11,479 78 0.7% -0.8%

现货金XAU= 1801.09 22.36 1.3% 26.9%

欧元/美元EUR= 1.3676 0.0003 0.0% 2.5%

美元指数.DXY 77.0820 -0.0640 -0.1% -2.5%

波罗的海

乾散货指数.BADI 1795 31 1.8% 1.2%

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* 均为即期合约.CBOT小麦、玉米和大豆价格均为美分/蒲式耳,稻米为美分/英担,豆粕为美元/短吨,豆油为美分/磅,EU小麦为欧元/吨.(完)

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