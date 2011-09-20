〔纽约期市〕ICE期棉小幅下跌,全球经济疲弱仍困扰市场

加拿大数据：2016全年新增就业岗位上修，兼职工作增长现象持续
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
路透纽约9月20日电---棉花期货周二小幅下跌,经纪商称因投资者跟进卖盘,不过贸易买盘及可能的棉纺厂买盘限制了期棉跌幅.有关经济面的担忧仍萦绕市场.
洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1下滑0.11美分,收报每磅1.0541美元,盘中交易区间为1.0386-1.073美元.
周一时,期棉大跌5美分并触发跌停限制,收报每磅1.0552美元.
汤森路透初步数据显示,今日总成交量为近12,000口,较30日均值低不到2%.
商品公司Keith Brown的总裁Keith Brown称:"疲弱的外部市场拖累(合约表现)."
他表示,多数市场人士仍担心期棉料会受到全球市场动荡拖累,特别是棉花需求可能会由此受影响.
市场关注面将转向美国农业部(USDA)将公布的一周出口销售报告,以此得知在疲弱经济背景下,是否有更多美国棉花销售合约被取消.
约一周以来,12月合约陷于1.09-1.15美元的区间内,不过最终在周一时跌破该区间,当时全球股市大跌.
交易商称,期棉收在1.09美元下方,为未来跌向1.03美元打开通道,甚至未来几个交易日有可能进一步跌至1.01美元.1.01美元水平是近两个月前波动区间的底部.
洲际交易所(ICE)数据显示,周一棉花期货成交量为21,690口,较上一交易日的7,519增加近两倍.截至9月19日,棉花市场未平仓合约为151,586口,上日为155,895口.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
路透渥太华2月3日 - 加拿大2016年新增就业岗位数字小幅上修，新增岗位多数来自兼职工作，但分析师预期，就业岗位品质恶化现象将在今年缓解。
Eikon->Home->Countries(选择您要查看的国家)->Investment focus->Corporate Events Event types->General->General/Political Events (编译 王丽鑫；审校 蔡美珍)
以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布，截至2017年1月31日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状 况报告，每口以1,000桶计： 非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓 多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头 未平仓合约(2,181,656口) 656,710 164,018 739,712 677,456 1186594 2073878 2090324 107,778 91,332 较1月24日变动(未平仓合约：增加29,847口) 14,309 4,140 -7,679 19,510 30,708 26,140 27,169 3,707 2,678 各类