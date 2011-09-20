〔纽约期市〕ICE期棉小幅下跌,全球经济疲弱仍困扰市场

路透纽约9月20日电---棉花期货周二小幅下跌,经纪商称因投资者跟进卖盘,不过贸易买盘及可能的棉纺厂买盘限制了期棉跌幅.有关经济面的担忧仍萦绕市场.

洲际交易所(ICE)指标12月棉花期约CTZ1下滑0.11美分,收报每磅1.0541美元,盘中交易区间为1.0386-1.073美元.

周一时,期棉大跌5美分并触发跌停限制,收报每磅1.0552美元.

汤森路透初步数据显示,今日总成交量为近12,000口,较30日均值低不到2%.

商品公司Keith Brown的总裁Keith Brown称:"疲弱的外部市场拖累(合约表现)."

他表示,多数市场人士仍担心期棉料会受到全球市场动荡拖累,特别是棉花需求可能会由此受影响.

市场关注面将转向美国农业部(USDA)将公布的一周出口销售报告,以此得知在疲弱经济背景下,是否有更多美国棉花销售合约被取消.

约一周以来,12月合约陷于1.09-1.15美元的区间内,不过最终在周一时跌破该区间,当时全球股市大跌.

交易商称,期棉收在1.09美元下方,为未来跌向1.03美元打开通道,甚至未来几个交易日有可能进一步跌至1.01美元.1.01美元水平是近两个月前波动区间的底部.

洲际交易所(ICE)数据显示,周一棉花期货成交量为21,690口,较上一交易日的7,519增加近两倍.截至9月19日,棉花市场未平仓合约为151,586口,上日为155,895口.(完)