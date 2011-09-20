〔美国股市〕欧洲银行股ADR下跌,投资者对该类股保持谨慎

《全球主要央行会议预告》--2017年2月-12月
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路透纽约9月20日电---过去两个月来在美国股市挂牌交易的欧洲银行业美国存托凭证(ADR)大幅下挫,投资者看似仍对该行业保持谨慎情绪.
分析师表示,欧元区债务危机仍未受到抑制,而其对欧洲银行业的影响很大程度上并没有确定.後者持有最高的该地区债务风险敞口.
希腊周二保证,将在与国际金主召开第二轮电话会议前,进一步缩小公共部门规模.希腊需说服金主以在下月获得更多贷款避免违约.
不过,非欧洲银行业ADR也出现较大幅度的下跌,为投资者提供了合适的买入机会.
德意志银行(DB.N)跌0.69%,报33美元,该行自7月22日迄今已下跌40%,当时美国市场也开始了近期下滑.
巴克莱(BCS.N)下跌0.72%,报9.60美元,自7月22日以来该股也暴跌近四成.
加拿大皇家银行(RY.N)涨0.53%,报47.29美元,7月22日迄今下挫15%.Banco Bradesco S.A.(BBD.N)跌0.85%,报16.41美元,7月22日以来下跌15%.
"现在来评判欧洲银行业的投资价值还太早,不过有必要考虑到欧洲各国政府将不会允许出现金融危机.非欧洲银行所遭受的影响料将相对较轻,因此我更倾向于投资非欧洲银行,特别是美国银行业."Advisers Capital Management投资长Charles Lieberman表示.
纽约梅隆银行ADR指数.BKADR微跌0.04%,报118.22点,标准普尔500指数.SPX小幅下挫0.17%.
纽约梅隆银行的欧洲企业ADR指数.BKEUR上涨0.36%,亚洲企业ADR指数.BKAS跌0.63%.
拉丁美洲企业ADR指数<.BKLA下跌0.92%.(完)
--编译 洪曦;审校 李军
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