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市场报道 | 2011年 9月 21日 星期三 04:09 BJT

〔美国股市〕道琼工业指数收高0.07%,Nasdaq指数收挫0.86%

路透纽约9月20日电---美国股市周二收盘涨跌互现,投资者静观美国联邦储备理事会(FED,美联储)是否会推出进一步经济刺激举措,以及希腊避免债务违约的磋商是否会取得进展.

根据初步数据显示,道琼工业指数.DJI收高7.65点,或0.07%,报11,408.66;标准普尔500指数.SPX小跌2.00点,或0.17%,报1,202.09点.Nasdaq指数.IXIC回落22.59点,或0.86%,报2,590.24点.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘後........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

英国股市报导.........[.LCN] 德法股市报导........[.EUCN]

英股富时指数.....FTSE 德股DAX指数.....GDAXI 法股CAC-40指数.....FCHI

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