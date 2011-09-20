〔全球金市〕金价录得八个交易日内最高涨幅,因预期FED出台宽松措施

* 标普调降意大利评级提振金价

* 有关FED将采取更多刺激举措的传言维持黄金多头前景

* 市场关注:周三美联储声明,以及美国成屋销售年率

路透纽约/伦敦9月20日电---黄金周二录得八个交易日以来最大单日涨幅,并终止上日下挫势头,因美国将出台进一步刺激措施的预期和全球经济成长担忧再现.

黄金今日走势仍不稳,表现更接近风险商品,而非避险资产.美国时间上午中段时金价上涨,之前国际货币基金会(IMF)发布悲观经济预估,日内稍晚黄金守住涨幅,尽管股市回吐涨幅且美元上扬.

来自全球最大黄金业会议的调查显示,金价预计将在2012年11月前升至每盎司2,019美元,这为金价提供部分支撑.有关美国联邦储备理事会(美联储, FED)周三将放宽政策的预期也提供支撑.

今日美国期金呈宽幅交投,成交量较少,较一个月均值低40%,凸显出在过去一个月拖累市场的波动性,令黄金稳定和安全的形象受到影响.

截至1830GMT,现货金XAU=高于每盎司1,802美元水平,之前曾一度涨到超过1,810美元水平.周一时报1,777.64美元.

交投最为活跃的12月美国期金GCZ1上扬30.2美元,或1.7%,结算价报1,809.10美元,盘中交投区间在1,772-1,814.30美元之间.

上一交易日时,黄金曾下挫约2%,当时投资者出于担心希腊违约而摒弃黄金,转为选择债券和现金等保值资产.美国公债和美元周二相对持稳.

标准普尔意外下调意大利债信评等,令受债务问题困扰的欧元区形势更加紧张.其後金市开高.

"今日意大利评级遭下调和美联储会议的不确定性这两大事件令避险买盘重新选择黄金."RBC Wealth Management副总经理George Gero表示.

"除此之外,瑞士方面的汇市干预和中国黄金产量减少都为金价反弹提供了良好支撑."

IMF发布的报告加速黄金涨势.报告称,欧洲领导人未能足够坚决地应对危机,并将今明两年全球经济成长预估下调到4%.

交易商目前正紧张等待周三美联储政策会议结果,预计联储将透过购买较长期公债来进一步推低本已处于低位的长期利率.

"过去几周的大部分时间里,金价都处于下跌.这一局势需要打破...因此,黄金需升穿1,825美元,"丹麦盛宝银行高级经理Ole Hansen表示.

不过部分市场人士怀疑黄金是否会保持上行轨迹,因黄金近期的走势与商品和股市中的避险交易不一致.

自2008年金融危机以来,黄金价格已上涨一倍.今年则涨了近30%,并一度触及1,920美元上方的纪录高位.仅在上月,黄金就跳涨了12%,为2009年11月迄今最高涨幅.

部分市场人士表示,这些因素造成市场显露疲态.

"在类似今天的萧条金融环境中,黄金不会一直下跌,但是考虑到今年的涨幅,市场可能会出现一定程度的放缓."Sarhan Capital的Adam Sarhan称.

"还有,今天的大部分涨势看似是取决于美联储的,不过美联储也有可能出台令人失望的政策.他们也许会观望,给美国经济更多时间恢复,或采取远低于市场预期的行动.这将会再度打压黄金."

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最新价格/ 当日 当日 年初迄今

COMEX黄金期货 GCZ1 1804.30 25.40 1.4% 26.9%

COMEX白银期货 SIU1 39.875 0.712 1.8% 28.9%

COMEX铂金期货 PLV1 1778.30 6.30 0.4% 0.0%

COMEX钯金期货 PAU1 717.35 5.25 0.7% -10.7%

现货金 XAU= 1801.59 22.86 1.3% 26.9%

现货银 XAG= 39.78 0.09 0.2% 28.9%

现货铂金 XPT= 1772.24 1.46 0.1% 0.3%

现货钯金 XPD= 713.72 1.74 0.2% -10.7%

附注:价格单位为美元/每盎司,COMEX期货合约为主力合约.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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现货金..............XAU= 现货银...............XAG=

现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=