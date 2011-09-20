〔美股业绩〕甲骨文第一季营收略高于分析师预期

路透9月20日电---美国软件(软体)巨擘甲骨文(Oracle)ORCL.O周二公布的第一季营收略高于分析师预期,未受全球科技支出前景疲弱影响.

该公司报告,截至8月的首季营收为84亿美元,略高于分析师预期的83.5亿美元.

全球科技支出前景转弱,之前戴尔DELL.O和思科(CSCO.O)发布预警.政府减少购买以削减赤字,而企业收紧预算以应对日益恶化的经济状况.

甲骨文股价公布业绩後在盘後交易中上扬1%,收盘回落2%,报28.35美元.(完)