〔加拿大汇市〕加元兑美元下跌,受对欧洲的担忧拖累

路透多伦多9月20日电---加元兑美元周二下跌,受累于对欧洲的担忧,未受加拿大央行总裁的鸽派言论影响.

美联储可能采取措施刺激美国经济的预期提振全球股市和原油走高.

但是对欧洲前景担忧挥之不去,此前标准普尔下调意大利主权债信评级,国际货币基金组织(IMF)称欧洲领导人未能足够坚定地采取行动解决危机.

"加元仍处在区间交易中,我觉得这表明投资者仍担忧欧洲的事件."道明证券(TD Securities)首席加拿大宏观策略分析师David Tulk称.

加元兑美元CAD=D4收报0.9936加元或1.0064美元,周一收报0.9897加元或1.0104美元.

"加拿大央行总裁仍在重复其观点:国际前景不佳,加拿大国内的情况略好,但是加拿大好过其他国家的程度有限."Tulk表示.(完)

--编译 李富强;审校 李军

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